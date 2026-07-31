Sitamarhi News: भुतही में लाखों रुपये चोरी के सामान बरामद, चार गिरफ्तार
Sitamarhi News: भुतही क्षेत्र के विशनपुर गोनाही में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। एएसपी आशीष आनंद की अगुवाई में विशेष टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य चोरी का सामान बरामद हुआ। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
Sitamarhi News: सक्षम वर्मा सीतामढ़ी। भुतही क्षेत्र के विशनपुर गोनाही में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।एएसपी आशीष आनंद के नेतृत्व में बनी विशेष टीम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भुतही क्षेत्र के विशनपुर गोनाही निवासी राजेश कुमार, अजय कुमार, पवन साह और मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत चोरी के अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि चारों ने गांव के विभिन्न घरों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। इसकी जानकारी एएसपी सह एसडीपीओ सदर टू आशीष आनंद ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी।पुलिस
ने आरोपितों के पास से सात यूनिट, छह हॉर्न, चार क्लस्टर, दो पार लाइट, ड्रिल मशीन, आठ एलईडी लाइट, पंखा, मोटर, इन्वर्टर, पांच स्पीकर, दो एम्पलीफायर, दो लाइन फिल्टर, नेटवर्क कार्ड, सर्वो स्टेबलाइजर, केबल तार समेत बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। भुतही थाना में कांड संख्या 146/26 दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की अन्य घटनाओं में इनकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
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