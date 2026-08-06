Sitamarhi News: पेंडिंग केस का शीघ्र करें निस्तारण
Sitamarhi News: पुपरी में एएसपी सुनीता कुमारी की अध्यक्षता में एक अपराध गोष्टी का आयोजन किया गया। बैठक में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, वारंटियों की गिरफ्तारी, शराब तस्करी और अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। गश्ती बढ़ाने और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने का सुझाव भी दिया गया।
Sitamarhi News: पुपरी। अनुमण्डल पुलिस कार्यालय पुपरी में एएसपी सुनीता कुमारी की अध्यक्षता में अपराध गोष्टी का आयोजन किया गया। इसमें लंबित केस का त्वरित निष्पादन, वारंटियों की गिरफ्तारी, शराब तस्करी, अवैध खनन पर रोक व चोरी की बढ़ रही घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। एएसपी सुनीता कुमारी ने कहा कि लंबित केस पुलिस की साख पर सवाल उठाती हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्ती बढ़ाने, संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखने व तस्करों पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा।एएसपी ने हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के विरुद्ध सीसीए तैयार कर कार्रवाई के लिए डीएम को भेजनें व जमानत पर बाहर आए अपराधियों की संलिप्तता अपराध में पाए जाने पर गिरफ्तार करने व फर्जी वेलर का सत्यापन कर कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया।
इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश चंद्रा, थानाध्यक्ष रामशंकर कुमार पुपरी, लालकिशोर गुप्ता सुरसंड, ललन कुमार बोखरा, देवव्रत कुमार नानपुर, जितेंद्र कुमार बाजपट्टी, रजनीश कुमार भिट्ठामोर व विक्की कुमार चोरौत आदि उपस्थित थे।
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