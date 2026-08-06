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Sitamarhi News: 37 बोतल शराब के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: बैरगनिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुमोद पासवान को 37 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। कुमोद पासवान, जो बेल गांव का निवासी है, अपने घर के बाहर शराब से भरे बोरे के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने उसे पकड़कर कानूनी कार्रवाई के बाद ज्युडिशियल कस्टडी में भेज दिया।

Sitamarhi News: 37 बोतल शराब के साथ एक गिरफ्तार

Sitamarhi News: बैरगनिया। बैरगनिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 37 बोतल नेपाली शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बैरगनिया थाना क्षेत्र के बेल गांव, वार्ड संख्या-7 निवासी राजाराम पासवान के पुत्र कुमोद पासवान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम कुमोद पासवान के घर पहुंची। वहां वह घर के बाहर शराब से भरा बोरा लेकर बैठा हुआ था। पुलिस को देखते ही वह बोरा लेकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खदेड़कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 37 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया, जहां आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे सीतामढ़ी न्यायिक हिरासत भेज दिया गया।

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