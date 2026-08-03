Sitamarhi News: सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की अपील
Sitamarhi News: सीतामढ़ी में चेहल्लुम पर्व के सामंजस्यपूर्ण आयोजन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रशासन और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने जुलूसों, सुरक्षा व्यवस्था और विधि-व्यवस्था पर चर्चा की। अधिकारियों ने अपील की कि जुलूस तय मार्ग और समय के अनुसार निकाले जाएं और सामाजिक सौहार्द का ख्याल रखा जाए।
Sitamarhi News: सीतामढ़ी। चेहल्लुम पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर रविवार को सीतामढ़ी टाउन थाना परिसर में अनुमंडल शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) आनंद कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आशीष आनंद ने संयुक्त रूप से की। बैठक में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पर्व के दौरान निकलने वाले जुलूसों, सुरक्षा व्यवस्था तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने समिति के सदस्यों से अपील की कि चेहल्लुम के अवसर पर जुलूस निर्धारित मार्ग एवं तय समय के अनुसार ही निकाला जाए।
साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने तथा सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे का वातावरण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने को कहा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था भंग करने अथवा माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को जुलूस मार्गों पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं सिविल सर्जन को पर्व के दौरान एंबुलेंस सहित आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा चिकित्सा टीम को सतर्क रखने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि चेहल्लुम पर्व आपसी सद्भाव और अनुशासन के साथ मनाया जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है तथा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
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