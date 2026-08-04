Sitamarhi News: सरकारी नियमों के तहत हटेगा अतिक्रमण, धरना टला

Sitamarhi News: फोटो 04-Aug-SK-05, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा कसरकारी नियमों के तहत हटेगा अतिक्रमण, धरना टलारते सीओ,बीपीआरओ व मुखिया

Sitamarhi News: परिहार। प्रखंड क्षेत्र के धनहा पंचायत के मलाही गांव में प्रस्तावित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) निर्माण के लिए चिन्हित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर 8 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना फिलहाल टल गया हैं।

धरना स्थगित करने का निर्णय सीओ ज्योति कुमारी व बीपीआरओ विशाल राव द्वारा सरकारी नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिए जाने के बाद मुखिया सरिता यादव ने धरना कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया। जानकारी के अनुसार, मलाही गांव के वार्ड 10 स्थित बिहार सरकार की भूमि पर करीब 55 लाख रुपये की लागत से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण प्रस्तावित हैं। इसके लिए पूर्व में अंचल कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शिलान्यास भी किया गया था।

भूमि पर हुआ अतिक्रमण इसके बावजूद भूमि पर हुए अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इसको लेकर मुखिया द्वारा 8 अगस्त से प्रखंड मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की गई थी। इस संदर्भ में सीओ ज्योति ने बताया कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत की जाएगी। संबंधित मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही हैं। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाकर सरकारी योजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

भावी कार्रवाई वहीं मुखिया सरिया यादव ने बताया कि प्रशासन के आश्वासन पर फिलहाल धरना स्थगित किया गया हैं। यदि तय प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई नहीं होती है और अस्पताल निर्माण का रास्ता साफ नहीं होता है पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।