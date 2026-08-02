Sitamarhi News: रंजिश में मारपीट नौ लोग जख्मी, दो रेफर किए गए
Sitamarhi News: पुपरी में रंजिश के चलते हुई मारपीट की घटना में नौ लोग घायल हो गए। घायलों में शम्भू साह, सुशील कुमार, श्याम साह, वीरेंद्र दास, राहुल कुमार, रमण राय और राशिद हुसैन की पत्नियाँ शामिल हैं। सभी का इलाज पीएचसी पुपरी में हुआ, जबकि गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं को सदर अस्पताल सीतामढ़ी रेफर किया गया।
Sitamarhi News: पुपरी। रंजिश में मारपीट की घटना में नौ लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में बछारपुर के शम्भू साह की पत्नी रानी देवी, सुशील कुमार की पत्नी निशा देवी, श्याम साह की पत्नी माला देवी, पुपरी के वीरेंद्र दास की पत्नी सपना कुमारी, राहुल कुमार, मधुबनी के रमण राय की पत्नी रीता देवी, मौलानगर के राशिद हुसैन की पत्नी तराना खातून व पुत्र अदनान अहमद शामिल है। सभी का इलाज पीएचसी पुपरी में किया गया है। गम्भीर रूप से जख्मी पुपरी के सपना कुमारी व बछारपुर के माला देवी को चिकित्सक ने सीटी स्कैन के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी रेफर कर दिया है।
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