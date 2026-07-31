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Sitamarhi News: निगम की योजनाओं की नई कार्यप्रणाली लागू हुई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी नगर निगम में विकास योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई कार्यप्रणाली लागू की गई है। नगर आयुक्त ने आदेश जारी भी कर दिया है कि अब विकास योजनाएं सामान्य बोर्ड या सशक्त स्थायी समिति की मंजूरी के बाद ही शुरू होंगी।

Sitamarhi News: निगम की योजनाओं की नई कार्यप्रणाली लागू हुई

Sitamarhi News: मनीष झा सीतामढ़ी। नगर निगम में विकास योजनाओं के चयन, स्वीकृति और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए नई कार्यप्रणाली लागू कर दी गई है। नगर आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब किसी भी विकास योजना पर कार्य सामान्य बोर्ड अथवा सशक्त स्थायी समिति की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा।

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नई कार्यप्रणाली

नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले बोर्ड या समिति में योजना का चयन होगा। इसके बाद संबंधित योजना मद में उपलब्ध राशि का परीक्षण किया जाएगा। पर्याप्त राशि होने पर अभियंताओं द्वारा तकनीकी विश्लेषण तैयार किया जाएगा और फिर योजना को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पुनः बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

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अधिकारिक दिशा-निर्देश

प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद तकनीकी स्वीकृति और बीओक्यू तैयार कर विभागीय निष्पादन अथवा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। नगर आयुक्त डॉ गजेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी वार्ड पार्षदों से सामान्य बोर्ड की बैठक से पहले अपने-अपने वार्ड की संभावित विकास योजनाओं की सूची योजना सहायक को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इससे योजनाओं के चयन में अनावश्यक विलंब नहीं होगा और बैठकों में समय की बचत होगी।

जलजमाव की समस्या का समाधान

वर्तमान वर्षा ऋतु को देखते हुए नगर निगम ने जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान पर विशेष जोर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि नाला निर्माण, नालों की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने तथा जलजमाव से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि बरसात के दौरान शहरवासियों को राहत मिल सके। साथ ही नगर निगम के सभी अधिकारियों, अभियंताओं और कर्मियों को नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

सामान्य प्रश्न

नवीन कार्यप्रणाली के अंतर्गत विकास योजनाओं की स्वीकृति कैसे होगी?
अब किसी भी विकास योजना पर कार्य सामान्य बोर्ड अथवा सशक्त स्थायी समिति की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा।
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