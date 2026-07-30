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Sitamarhi News: शादी का झांसा दे नाबालिग को गुजरात ले जाता धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने एक नाबालिग नेपाली किशोरी को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया। एक युवक शादी का झांसा देकर किशोरी को गुजरात ले जाने की कोशिश कर रहा था। एसएसबी ने युवक को हिरासत में लिया और किशोरी को उसके परिजनों के पास सुरक्षित पहुंचाया।

Sitamarhi News: शादी का झांसा दे नाबालिग को गुजरात ले जाता धराया

Sitamarhi News: रमेश कुमार परिहार। भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की सतर्कता से एक नाबालिग नेपाली किशोरी को संभावित मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया गया। एसएसबी ने एक युवक को हिरासत में लिया, जो किशोरी को शादी का झांसा देकर गुजरात ले जाने की कोशिश कर रहा था। यह कार्रवाई भगवतीपुर सीमा चौकी क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 315/2 के पास नियमित गश्त के दौरान की गई। समवाय लालबंदी के सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में गश्ती दल ने नेपाल की ओर से आ रहे एक युवक और किशोरी को संदिग्ध स्थिति में रोककर पूछताछ की。

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जांच की प्रक्रिया

जांच में युवक की पहचान नेपाल के सरलाही जिले के चंद्रनगर निवासी 24 वर्षीय दिनेश कुमार महतो के रूप में हुई। किशोरी भी नेपाल की रहने वाली है। प्रारंभिक पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह परिवार को बिना बताए युवक के साथ गुजरात जाकर शादी करने के लिए भारत आ रही थी। हालांकि उसके बयान और परिस्थितियों को देखते हुए एसएसबी को मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद एसएसबी ने भारत की अदिति एनजीओ तथा नेपाल की आशीष सामाजिक सेवा संस्था को सूचना दी。

कानूनी कार्रवाई

दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने किशोरी से अलग से बातचीत की और आशंका जताई कि उसे शादी का झांसा देकर मानव तस्करी का शिकार बनाया जा सकता था। सूचना मिलने पर किशोरी के परिजन भी मौके पर पहुंचे। आवश्यक जांच और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किशोरी तथा आरोपी युवक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) रघुनाथपुर के हवाले कर दिया गया।

मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता

एसएसबी अधिकारियों ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में मानव तस्करी रोकने के लिए लगातार निगरानी और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। समय पर की गई कार्रवाई से एक नाबालिग की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस बल ने नाबालिग नेपाली किशोरी को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया?
सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने नाबालिग नेपाली किशोरी को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया।
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