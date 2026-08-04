Sitamarhi News: चाय दुकानदार की हत्या से गुस्साए लोगों का हंगामा, 3 घंटे लगाया जाम

Sitamarhi News: मधुबनी चौक पर चाय दुकानदार उदय दास की हत्या के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और सड़कें जाम कर दीं। पुलिस अधीक्षक आये और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिवार में शोक का माहौल है, मां और पत्नी बेहाल हैं।

Sitamarhi News: पुपरी, एक संवाददाता। मधुबनी चौक पर चाय दुकानदार उदय दास की निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की खबर फैलते ही हजारों की संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए और उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने कुछ छोटी दुकानों की गुमटियों में तोड़फोड़ की तथा आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुपरी-सुरसंड स्टेट हाईवे एवं पुपरी-चोरौत मार्ग को बांस-बल्ला लगाकर जाम कर दिया, जिससे दोनों मार्गों पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। लोग आरोपित को कड़ी सजा दिलाने और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया।

घटनास्थल पर पुलिस का प्रयास सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अमित रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बातचीत की। एसपी ने भरोसा दिलाया कि मामले के दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन और सड़क जाम को समाप्त कराया गया। इधर पुलिस ने मृतक उदय दास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सीतामढ़ी भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

परिवार का दुख उदय दास की हत्या से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ जवान बेटे का शव देख बिलख उठी मां, पत्नी और बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल : मधुबनी चौक पर चाय दुकानदार उदय दास की हत्या की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। जवान बेटे की मौत से मां, पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक और मातम का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक की मां बबन देवी घटनास्थल पर पहुंचीं। बेटे का शव देखते ही वह विलाप करने लगीं। परिजनों के अनुसार वह बार-बार बेहोश हो जा रही थीं। आसपास की महिलाएं उन्हें संभालने का प्रयास करती रहीं, लेकिन मां का दर्द देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। मृतक की पत्नी रानी देवी घर पर अपनी चार वर्षीय पुत्री शिखा कुमारी और दो वर्षीय पुत्री राधिका को गोद में लेकर विलाप करती रहीं। परिजनों के अनुसार पति की मौत से वह गहरे सदमे में हैं। आसपास की महिलाएं और ग्रामीण परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे रहे।