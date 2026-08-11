Sitamarhi News: सपहा में चाकू घोंपकर हुई हत्या मामले में केस दर्ज
Sitamarhi News: भंटावारी पंचायत के सपहा गांव में शनिवार को किसान सखीचन्द्र ठाकुर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी पुनिता देवी ने एफआईआर दर्ज कराई। पति के खेत में शव मिलने पर गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है।
Sitamarhi News: चोरौत। थाना क्षेत्र के भंटावारी पंचायत के सपहा गांव में शनिवार को घर से खेत की जुताई कराने निकला किसान सखीचन्द्र ठाकुर को चाकू घोंपकर की गयी हत्या के बाद रविवार को सुबह शव खेत के समीप मिलने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना को लेकर मृतक की पत्नी पुनिता देवी ने थाना में आवेदन देकर एफआईआर कराया है। एफआईआर में पुनिता देवी ने बताया कि वह भंटावारी पंचायत के सपहा गांव के वार्ड 9 निवासी हैं। उसका पति सखीचन्द्र ठाकुर 8 अगस्त को साम छह बजे में खेत के जुताई कराने की बात कह कर घर से निकले थे।
करीब 9 -10 बजे रात तक घर नहीं लौटने पर उनके मोबाईल फोन पर कॉल किया तो मोबाईल फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो लगा कि रात में घर चले आएंगे। लेकिन रात में नहीं लौटे तो रविवार को सुबह 6 बजे से ही मोबाईल फोन पर कॉल किया तो मोबाईल बंद बताया। एफआईआर में पुनिता देवी ने बताया कि रविवार को सुबह सात बजे में पता चला कि उसके पति को किसी ने मारकर खेत में फेंक दिया है। तब खेत पर जाकर देखा तो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गर्दन और पेट में चाकू से मारकर हत्या कर दिया था। इससे धान के खेत के पास बहुत ही लहु निकला हुआ था। गर्दन पर चार पांच जगहों पर छुड़ा भोकने का निशान व पेट से आत बाहर निकलने की बात एफआईआर कराया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मोनी कुमारी ने बताया कि एफआईआर कर अनुसंधान शुरु कर दिया गया है।
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