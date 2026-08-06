Sitamarhi News: हड़ताल: दूसरे दिन भी सफाई व्यवस्था ध्वस्त,लगा कूड़े का ढेर

Sitamarhi News: मनीष झा सीतामढ़ी। नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल का असर अब पूरे शहर में साफ दिखाई देने लगा है। मुख्य बाजारों, प्रमुख चौक-चौराहों और रिहायशी इलाकों में कचरे का अंबार लग गया है। लगातार दो दिनों से सफाई कार्य बंद रहने और बारिश के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जगह-जगह कचरे के ढेर और जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। संक्रामक बीमारियों की आशंका को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ गई है।

सफाई कर्मियों का प्रदर्शन

नगर निकाय सफाई कर्मी संघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय और पुराने नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन जारी रखा। दोपहर करीब दो बजे आक्रोशित सफाई कर्मी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कुछ देर तक निगम कार्यालय में हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी तीन सूत्री मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। सफाई कर्मियों की प्रमुख मांगों में दैनिक मजदूरों का मासिक वेतन बढ़ाकर 18 हजार रुपये करना, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य बंद कराना तथा वर्षों से कार्यरत दैनिक मजदूरों को नियमित सेवा में शामिल करना शामिल है। आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें न तो उचित मानदेय मिल रहा है और न ही स्थायी रोजगार का लाभ। बारिश के कारण नगर निगम की इमरजेंसी सफाई व्यवस्था भी रही फेल : इधर, रातभर हुई बारिश के कारण नगर निगम की इमरजेंसी सफाई व्यवस्था भी प्रभावी साबित नहीं हो सकी। कई स्थानों पर मशीनों से पानी निकासी का प्रयास किया गया, लेकिन सफाई कर्मियों के हड़ताल पर रहने से नालियों की सफाई नहीं हो सकी और जलनिकासी व्यवस्था प्रभावित रही। शहर के कई हिस्सों में कचरा और बारिश का पानी एक साथ जमा होने से हालात और खराब हो गए। सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, बस पड़ाव, चौक-चौराहों और कई मोहल्लों में कचरे का ढेर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो गंदगी और जलजमाव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों ने नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार से शीघ्र वार्ता कर सफाई कर्मियों की समस्या का समाधान निकालने की मांग की है।