Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitamarhi News: मोबाइल फोन चोरी कर भाग रहे दो युवकों को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

Sitamarhi News: चोरौत पुलिस ने गस्ती के दौरान दो मोबाइल चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों चोर परिगमा गांव में धनपत मुखिया के घर से मोबाइल फोन चोरी कर भाग रहे थे। पड़ोस की एक महिला ने शोर मचाया, जिससे पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दोनों चोर जेल भेज दिए गए।

Sitamarhi News: मोबाइल फोन चोरी कर भाग रहे दो युवकों को पकड़ा

Sitamarhi News: चोरौत। चोरौत पुलिस ने गस्ती के दौरान मोबाइल फोन चोरी करके भाग रहे दो मोबाइल चोर को मोबाइल फोन सेट के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया तथा उसे कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष मोनी कुमारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के परिगमा गांव में निंद्रा अवस्था सोये हुए धनपत मुखिया के घर में घुस कर मोबाईल फोन चोरी करके भाग रहे दो मोबाइल फोन सेट के साथ दोनों चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान थाना क्षेत्र के भंटावारी गांव के हलखोड़ी मुखिया के पुत्र पप्पु मुखिया (32) तथा दुसरा इसी गांव के संतोष कापर के पुत्र कीस कुमार (22) के रुप में की गयी है।मामले

ये भी पढ़ें:Siwan News विशनपुर में दो घरों को चोरों ने बनाया निशाना

को लेकर दोनों चोर के विरुद्ध परिगमा गांव निवासी फकिरा मुखिया के पुत्र धनपत मुखिया के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया है। बताया जाता है कि जब चोर मोबाइल फोन सेट चोरी कर भाग रहा था उस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे, लेकिन घर नजदीक ही एक पड़ोसी वृद्ध महिला जगी थी,तथा लोगों को चोर चोर की शोर मचा कर जागृत किया, तथा लोगों ने शिघ्र ही पुलिस को चोरी कर भाग रहे दिशा की जानकारी दे दी। इतने में ही पुलिस ने उसी दिशा में खदेड़ कर मोबाईल चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। तथा मोबाईल फोन सेट बरामद कर लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Sitamarhi Latest News Sitamarhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।