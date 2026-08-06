Sitamarhi News: मोबाइल फोन चोरी कर भाग रहे दो युवकों को पकड़ा
Sitamarhi News: चोरौत पुलिस ने गस्ती के दौरान दो मोबाइल चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों चोर परिगमा गांव में धनपत मुखिया के घर से मोबाइल फोन चोरी कर भाग रहे थे। पड़ोस की एक महिला ने शोर मचाया, जिससे पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दोनों चोर जेल भेज दिए गए।
Sitamarhi News: चोरौत। चोरौत पुलिस ने गस्ती के दौरान मोबाइल फोन चोरी करके भाग रहे दो मोबाइल चोर को मोबाइल फोन सेट के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया तथा उसे कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष मोनी कुमारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के परिगमा गांव में निंद्रा अवस्था सोये हुए धनपत मुखिया के घर में घुस कर मोबाईल फोन चोरी करके भाग रहे दो मोबाइल फोन सेट के साथ दोनों चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान थाना क्षेत्र के भंटावारी गांव के हलखोड़ी मुखिया के पुत्र पप्पु मुखिया (32) तथा दुसरा इसी गांव के संतोष कापर के पुत्र कीस कुमार (22) के रुप में की गयी है।मामले
को लेकर दोनों चोर के विरुद्ध परिगमा गांव निवासी फकिरा मुखिया के पुत्र धनपत मुखिया के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया है। बताया जाता है कि जब चोर मोबाइल फोन सेट चोरी कर भाग रहा था उस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे, लेकिन घर नजदीक ही एक पड़ोसी वृद्ध महिला जगी थी,तथा लोगों को चोर चोर की शोर मचा कर जागृत किया, तथा लोगों ने शिघ्र ही पुलिस को चोरी कर भाग रहे दिशा की जानकारी दे दी। इतने में ही पुलिस ने उसी दिशा में खदेड़ कर मोबाईल चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। तथा मोबाईल फोन सेट बरामद कर लिया।
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