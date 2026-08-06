Sitamarhi News: शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म,सात पर प्राथमिकी
Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता गर्भवती हुई और जब उसने शादी की मांग की, तो आरोपी ने इनकार कर दिया। पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।
Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर। शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने तथा गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के आवेदन पर रुन्नीसैदपुर थाना में मुख्य आरोपी समेत सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गांव के एक युवक ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जब उसने आरोपी को इसकी जानकारी दी तो पहले उसे शादी का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में आरोपी और उसके परिजनों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि विरोध करने पर आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़िता और उसकी मां के साथ मारपीट की तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए थाना में शिकायत दर्ज कराई।थानाध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर मुख्य आरोपी सहित सात नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच महिला पुलिस पदाधिकारी को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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