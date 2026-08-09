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Sitamarhi News: सिया सुकुमारी मिथिला की दुलारी पर झूम उठे दर्शक...

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आयोजित विग्रह स्थानांतरण एवं प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन से पूर्व आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र के कलाकारों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीतमय वातावरण में कई प्रसिद्ध भजन प्रस्तुत किए गए।

Sitamarhi News: सिया सुकुमारी मिथिला की दुलारी पर झूम उठे दर्शक...

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। पुनौरा धाम स्थित नूतन सीताराम मंडपम में आयोजित विग्रह स्थानांतरण एवं प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुति से श्रद्धालुओं और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन से पूर्व कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े कलाकारों तथा स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस दौरान ‘सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पहुंन हमर रघुबर धनुर्धारी’ गीत पर श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। कलाकारों ने ‘एहन सुंदर मिथिला धाम’, ‘ए पाहुना एही मिथिले में रहु न’, ‘जिया बसी रहु सिया के डगरिया से मिथिला नगरीया में’, ‘श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में’, ‘कीजो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम’ और ‘सखी फूल लोढ़े चालू फुलवरिया’ सहित दर्जनों मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को भक्तिरस का रसास्वादन कराया।कार्यक्रम

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में सज्जाद अंसारी उर्फ प्रिंस, राजन कुमार झा, स्वाति गुप्ता, आकांक्षा सुंदरका, सुरुचि कुमारी और दामिनी कुमारी सहित अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समां बांध दिया। वहीं संगत कलाकारों के रूप में संगीत शिक्षक सुजीत कुमार राय, कमलेश कुमार मंडल और सत्यम कुमार ने वाद्य यंत्रों के बेहतर तालमेल से कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। भजनों की प्रस्तुति के दौरान पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा।

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