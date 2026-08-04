Sitamarhi News: वज्रपात से 5 महिलाओं सहित छह लोग झुलसे, भैंस की मौत
Sitamarhi News: सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड में दो घटनाओं में छह लोग झुलस गए हैं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर है। बारिश के दौरान जितने के प्रयास में उन्हें ठनका का सामना करना पड़ा। घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दूसरी घटना में भैंस की भी मौत हो गई।
Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी कार्यालय। प्रखंड क्षेत्र में सोमवार की दोहपर में वज्रपात की दो अलग-अलग घटनाओं में पांच महिला सहित छह लोग झुलस गए वहीं एक भैंस की मौत हो गई। घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घायलों का इलाज
महिन्दवारा के ओलीपुर के सरेह में ठनका के चपेट में आए लोगों को इलाज के लिए आनन-फानन में एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया है। जहां एक महिला की हालत गंभीर है। वहीं पांच के स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। जानकारी के अनुसार, ओलिपुर पंचायत के मोरन बाजितपुर गांव में छह लोग चौर स्थित धान के खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गयी। सभी सुरक्षित स्थान के लिए निकले, लेकिन इनते में ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आकर सभी झुलस गए व बेहोश हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया।
घायलों की पहचान
घायलों में मोरन बाजितपुर गांव निवासी रवि कुमार, सुशीला देवी, शेखवा देवी, संगीता, कामिनी व पानो शामिल हैं। परिजनों के अनुसार पांच की स्थिति खतरे से बाहर है, जबकि सुशीला देवी की स्थिति गंभीर बतायी जा रही है। सभी का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। वहीं दूसरी घटना तिलकताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या-09 में हुई, जहां हरिचंद्र साहनी की भैंस वज्रपात की चपेट में आ गई। बताया गया कि भैंस घर से कुछ दूरी पर जामुन के पेड़ के नीचे बंधी थी। वज्रपात होते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लगातार हो रही वज्रपात की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की अपील की है。
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