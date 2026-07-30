Sitamarhi News: भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, कई घायल
Sitamarhi News: रमेश कुमार परिहार के अनुसार, मैसहा गांव में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गंभीर झड़प हुई। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं जिन्हें स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया एवं मामले की जांच शुरू की है।
Sitamarhi News: रमेश कुमार परिहार। थाना क्षेत्र के मैसहा गांव में बुधवार को जमीन संबंधी विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए।घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इनमें मोहम्मद इदरीस बैठा, मोहम्मद बशीर बैठा, रफीक बैठा, मोहम्मद कलाम बैठा, नूरसवा खातून, शबाना खातून एवं शाइस्ता खातून के नाम शामिल हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार यादव, बीडीओ ओम प्रकाश, सीओ ज्योति कुमारी और सुरसंड अंचल निरीक्षक परशुराम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।थानाध्यक्ष
पंकज कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से आवेदन मिलने के बाद जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है। बता दें कि पूर्व में भी इसी जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो चुकी है। दोनों मामले में पहले से प्राथमिकी दर्ज है। मामले में कई लोग जेल भी जा चुके हैं। बावजूद विवाद सुलझने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है।
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