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Sitamarhi News: श्रावणी मेले की तैयारियां तेज, पेयजल, सुरक्षा व स्वच्छता पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। डीडीसी श्वेता भारती ने शुक्रवार को हलेश्वरनाथ मंदिर में श्रावणी मेला की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए। मेला में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना के चलते सभी विभागों को सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

Sitamarhi News: श्रावणी मेले की तैयारियां तेज, पेयजल, सुरक्षा व स्वच्छता पर जोर

Sitamarhi News: ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। हलेश्वरनाथ मंदिर में श्रावणी मेला की तैयारियों का निरीक्षण शुक्रवार को डीडीसी श्वेता भारती ने किया। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

तैयारी की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग, चिकित्सा सुविधा, साफ-सफाई, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। डीडीसी ने कहा कि श्रावणी मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

श्रद्धालुओं की सुविधा

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और मेला परिसर में सभी मूलभूत सुविधाएं हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने मेला अवधि के सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरडीए निदेशक राजेश भूषण सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रगति की जानकारी

अधिकारियों ने डीडीसी को तैयारियों की प्रगति से अवगत कराया और निर्धारित समय में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने का भरोसा दिलाया। श्रावणी मेला को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

सामान्य प्रश्न

डीडीसी ने निरीक्षण के दौरान किन चीजों की समीक्षा की?
उन्होंने मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
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