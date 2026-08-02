Sitamarhi News: गुणवत्ता का रखें ख्याल

Sitamarhi News: पुनौरा धाम मंदिर परिसर में निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण डीडीसी श्वेता भारती ने किया। निर्माण कार्यों एवं विकास परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारी और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल रहे। अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्यों की भी समीक्षा की और उच्च गुणवत्ता मानकों पर काम पूरा करने के निर्देश दिए।

Sitamarhi News: ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। पुनौरा धाम मंदिर परिसर में निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण शनिवार को डीडीसी श्वेता भारती ने किया। निरीक्षण के बाद मंदिर परिसर स्थित सभाकक्ष में निर्माण कार्यों एवं समग्र विकास परियोजना की प्रगति को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की जानकारी बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अभियंता तथा निर्माण एजेंसी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एजेंसी की ओर से पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से चल रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई।

समीक्षा के दौरान चर्चा समीक्षा के दौरान मानव संसाधन एवं मशीनरी की उपलब्धता, अस्थायी निर्माण कार्यों की प्रगति, निर्माण सामग्री एवं उपकरणों की स्थिति, सड़क नेटवर्क के विकास, सार्वजनिक संपर्क मार्गों के निर्माण तथा आगामी तीन माह की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों की भी समीक्षा की।

निर्माण एजेंसी के दिशा-निर्देश डीडीसी ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण और पुनौरा धाम के समग्र विकास से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है, इसलिए कार्यों की नियमित निगरानी और अपेक्षित गति बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। बैठक में पुनौरा धाम के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तृत आकलन किया गया तथा निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रगति की नियमित समीक्षा जिला प्रशासन द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है।