Sitamarhi News: हलेष्टी यज्ञ से जुड़ा है हलेश्वरनाथ मंदिर का प्राचीन शिवलिंग

Sitamarhi News: - मान्यता मिथिला नरेश राजा जनक ने की थी शिवलिंग की स्थापना- मान्यता मिथिला नरेश राजा जनक ने की थी शिवलिंग की स्थापना- मान्यता मिथिला नरेश राजा जनक ने

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सीतामढ़ी शहर से सटे हलेश्वरस्थान स्थित बाबा हलेश्वरनाथ मंदिर का इतिहास रामायण काल और मिथिला नरेश राजा जनक से जुड़ा हुआ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं राजा जनक ने हलेष्टी यज्ञ के दौरान की थी। यही कारण है कि यह मंदिर मिथिला की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विशेष पहचान रखता है। फतेहपुर गिरमिसानी गांव निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हरदेव बैठा बताते हैं कि प्राचीन काल में मिथिला में भीषण अकाल पड़ा था। जल संकट और सूखे से जनता त्रस्त थी। ऋषि-मुनियों की सलाह पर मिथिला नरेश राजा जनक ने अकाल से मुक्ति के लिए हलेष्टी यज्ञ का आयोजन कराया। जनकपुर से आकर उन्होंने इसी स्थान पर हल चलाना शुरू किया, जिसके बाद घनघोर वर्षा हुई और मिथिला अकाल से मुक्त हो गई।

राजा जनक ने संतान प्राप्ति के लिए यहां किया था हलेष्टी यज्ञ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा जनक ने संतान प्राप्ति की कामना से भी यहां हलेष्टी यज्ञ कराया था। इसी दौरान भगवान शिव की आराधना के लिए उन्होंने दुर्लभ शिवलिंग की स्थापना की। मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में आज भी वही मूल शिवलिंग विराजमान है, जिसकी पूजा राजा जनक ने की थी। स्थानीय परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि यह शिवलिंग रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग से भी प्राचीन है। श्रावण मास में बाबा हलेश्वरनाथ मंदिर आस्था का विशाल केंद्र बन जाता है। प्रत्येक सोमवारी को सीतामढ़ी सहित नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 80 से 90 हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। कांवर यात्रा के दौरान भी यह मंदिर प्रमुख पड़ाव के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरा क्षेत्र “हर-हर महादेव” के जयघोष से गूंज उठता है।

हलेश्वरनाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव का बयान हलेश्वरनाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव सुशील कुमार, अधिवक्ता बताते हैं कि यह स्थल केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां वर्षभर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हलेश्वरनाथ मंदिर आज सीतामढ़ी की पहचान, गौरव और आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है।