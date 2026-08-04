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Sitamarhi News: एक घंटे की बारिश से स्टेशन, अस्पताल व शहर की सड़कें जलमग्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में सोमवार को हल्की बारिश ने विकास कार्यों की दुर्दशा को उजागर कर दिया। करोड़ों रुपये से बन रहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर जलजमाव हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने निर्माण एजेंसी और रेलवे प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए हैं।

Sitamarhi News: एक घंटे की बारिश से स्टेशन, अस्पताल व शहर की सड़कें जलमग्न

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सोमवार को दिन में हुई हल्की बारिश ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की हकीकत उजागर कर दी। सबसे अधिक बदहाल स्थिति करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन परिसर में देखने को मिली, जहां थोड़ी देर की बारिश के बाद ही पूरा परिसर टापू में तब्दील हो गया। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने वाले यात्रियों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्टेशन परिसर में जगह-जगह जलजमाव होने से यात्रियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने निर्माण एजेंसी और रेलवे के निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जल निकासी की समुचित व्यवस्था ही नहीं की गई तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन निर्माण का दावा किस काम का। स्टेशन परिसर में बारिश का पानी घंटों जमा रहा। बाहर निकलने के लिए यात्रियों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। कई स्थानों पर यह समझना मुश्किल हो गया कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां। यात्रियों का कहना था कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पानी निकासी के नाम पर बनाए गए कच्चे नाले भी पूरी तरह बेअसर साबित हुए।

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जमकर बारिश हुई तो और बढ़ेगी परेशानी

दरभंगा से लौटे सुरेश कुमार, विकास कुमार, सरिता देवी समेत यात्रियों ने कहा, इतनी बड़ी परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन हल्की बारिश में ही स्टेशन तालाब बन गया। अगर तेज बारिश हुई तो स्थिति और भयावह होगी। वहीं रक्सौल जाने वाले एक यात्री ने नाराजगी जताते हुए कहा, यह समझ में नहीं आता कि स्टेशन बन रहा है या लोगों को परेशानी देने की व्यवस्था की जा रही है। पानी निकासी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। कई लोग अपने सामान को सिर पर रखकर पानी पार करते दिखे। बच्चों को गोद में लेकर परिजन स्टेशन से बाहर निकले। स्थानीय लोगों का कहना था कि पहली ही बारिश में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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यदि समय रहते जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई

तो मानसून के दौरान यात्रियों की परेशानी और बढ़ जाएगी।

निगरानी पर भी उठाए सवाल

लोगों ने रेलवे के निर्माण विभाग की निगरानी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि निर्माण एजेंसी द्वारा बनाई गई अस्थायी जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई है। स्टेशन परिसर में पानी जमा रहने से कीचड़ और फिसलन की स्थिति बन गई, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रही। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से तत्काल स्थायी जल निकासी व्यवस्था कराने की मांग की है।

आरओबी निर्माण स्थल पर भी फंसे राहगीर

बारिश के बाद शहर के बहुचर्चित निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के समीप भी स्थिति खराब रही। साइड रोड और नाला निर्माण अधूरा रहने के कारण सड़क पर पानी भर गया। कई दोपहिया वाहन पानी में फंस गए, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को कीचड़ और जलजमाव के बीच होकर गुजरना पड़ा।

राहगीरों ने कहा कि निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बरसात को देखते हुए वैकल्पिक आवागमन और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। लोगों का कहना था कि निर्माण एजेंसी को पहले नाला और साइड रोड का काम पूरा करना चाहिए था, ताकि बारिश में आम लोगों को परेशानी नहीं होती।

सadar अस्पताल परिसर भी हुआ जलमग्न

शहर के सदर अस्पताल परिसर में भी बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति बन गई। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को पानी के बीच होकर ओपीडी और विभिन्न वार्डों तक पहुंचना पड़ा। कई जगह पानी भर जाने से मरीजों को काफी परेशानी हुई।

अस्पताल पहुंचे लोगों का कहना था कि स्वास्थ्य सेवाओं के सबसे बड़े केंद्र में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। मरीजों ने बताया कि बरसात के समय हर बार ऐसी स्थिति बनती है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को सबसे अधिक दिक्कत होती है।

रिंग बांध और निचले मोहल्लों में भी जलभराव

बारिश का असर शहर के रिंग बांध से सटे निचले इलाकों में भी देखने को मिला। कई मोहल्लों में सड़कें पानी में डूब गईं और नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। लोगों ने बताया कि थोड़ी बारिश में ही जलजमाव हो जाना नगर क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से नालों की नियमित सफाई और स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

सामान्य प्रश्न

सीतामढ़ी में बारिश के बाद स्थिति कैसी रही?
बारिश के बाद सीतामढ़ी में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन परिसर जलमग्न हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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