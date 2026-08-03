Sitamarhi News: एक घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर व सदर अस्पताल जलमग्न

Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। रविवार सुबह 10 बजे भारी बारिश ने शहर की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं और सदर अस्पताल परिसर तालाब में बदल गया। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागरिकों ने प्रशासन की तैयारियों पर नाराजगी जताई।

Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। रविवार सुबह करीब 10 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और काले बादलों के बीच शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने महज एक घंटे में शहर की व्यवस्था को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया।

तेज बारिश का असर तेज बारिश के कारण शहर की प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं और कई स्थानों पर दो फीट तक पानी जमा हो गया। बारिश थमने के बाद भी दिनभर आसमान में बादल छाए रहे, जिससे लोगों में बाढ़ और जलजमाव की आशंका बनी रही।

सदर अस्पताल में स्थिति सबसे अधिक परेशानी सदर अस्पताल परिसर में देखने को मिली, जहां पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया। अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क पर घुटने भर पानी जमा हो गया, जिससे मरीजों, परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालत यह रही कि भर्ती मरीजों को सिटी स्कैन के लिए व्हीलचेयर पर बैठाकर जलजमाव के बीच से ले जाना पड़ा। एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही।

व्यापारिक केंद्र पर असर कोट बाजार में कई दुकानों में घुसा पानी : बारिश का असर शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कोट बाजार और आसपास की मंडियों में भी दिखा। कई दुकानों में पानी घुस जाने से सामान भींगकर खराब हो गया और खरीदारों की आवाजाही लगभग ठप हो गई। दूसरी ओर गली-मोहल्लों में नालों का पानी सड़कों और घरों के आंगनों तक पहुंच गया। जलजमाव की स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी।

प्रशासन की तैयारियों पर सवाल हालांकि कुछ स्थानों पर पंपिंग सेट से पानी निकासी का प्रयास किया गया, लेकिन इसकी गति बेहद धीमी रही। लगातार हो रही बारिश और कमजोर जलनिकासी व्यवस्था को लेकर लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई। नागरिकों का कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।