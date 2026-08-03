Sitamarhi News: सुप्पी: बारिश से धान की फसल को मिली संजीवनी

Sitamarhi News: सुप्पी। प्रखंड क्षेत्र में रविवार को हुई तेज बारिश किसानों के लिए राहत और खुशी लेकर आई। कई दिनों से वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को इस बारिश से धान की फसल के लिए पर्याप्त नमी मिल गई है। खेतों में रोपे गए धान को वर्षा का सीधा लाभ मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रगतिशील किसान राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुष्य नक्षत्र में हुई अच्छी बारिश धान की खेती के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है।वर्षा के बाद किसानों ने अपने-अपने खेतों में यूरिया खाद डालने का कार्य भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम का यही रुख बना रहा तो इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है।

बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे पौधों की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि, तेज बारिश का असर विद्युत व्यवस्था पर भी पड़ा है। वर्षा के कारण प्रखंड के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली गुल रहने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यवसायियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से शीघ्र आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। किसानों ने जहां बारिश का स्वागत किया है, वहीं आम लोगों को बिजली संकट से राहत मिलने का इंतजार है। बारिश ने एक ओर खेती-किसानी को नई उम्मीद दी है तो दूसरी ओर बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।