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Sitamarhi News: श्रीहनुमत महादेव मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा महायज्ञ शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: बाजपट्टी के स्टेशन टोला में नवनिर्मित श्रीहनुमत महादेव मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के लिए चार दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत शनिवार को शोभायात्रा के साथ हुई। इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी धार्मिक अनुष्ठान और हवन की प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरी की जा रही है।

Sitamarhi News: श्रीहनुमत महादेव मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा महायज्ञ शुरू

Sitamarhi News: बाजपट्टी। प्रखंड कार्यालय स्थित स्टेशन टोला में नवनिर्मित श्रीहनुमत महादेव मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर चार दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ शनिवार को शोभायात्रा के साथ हुआ। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभायात्रा यज्ञ स्थल से शुरू होकर बैंक चौक, महारानी स्थान, हरिहर पथ, मंगलाधाम मंदिर एवं संढ़वारा चौक होते हुए अधवारा नदी के उत्तरायणी घाट पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधि-विधान के साथ कलशों में जल भरकर यज्ञ स्थल लाया गया। पूरे अनुष्ठान के दौरान पंडित उमेश झा, नवल किशोर मिश्र एवं गंगेश्वर झा ने वैदिक मंत्रोच्चार कर धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन किया। वहीं यजमान सह पुजारी संजय राय द्वारा सभी वैदिक कर्मकांड संपन्न कराए जा रहे हैं।

महायज्ञ के शुभारंभ से क्षेत्र का धार्मिक वातावरण भक्तिमय हो गया है। आयोजन समिति के अनुसार आगामी चार दिनों तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, हवन एवं प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस अवसर पर मुखिया अनुज कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम राय, दिलीप राय, मधुरेश कुमार गुप्ता, रामजी राय, मदन राय सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

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