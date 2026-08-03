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Sitamarhi News: अनुपस्थिति पर अंचल लिपिक से मांगा जवाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर में अंचल कार्यालय के लिपिक मो. जसीम अंसारी को उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। उनकी अनुपस्थिति से बसोरा-2 अभियान सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में बाधा आई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

Sitamarhi News: अनुपस्थिति पर अंचल लिपिक से मांगा जवाब

Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर। अंचल कार्यालय के लिपिक मो. जसीम अंसारी की अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अंचल अधिकारी ने उनसे 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि लिपिक की अनुपस्थिति के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी बसोरा-2 अभियान सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे कार्यालय के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अंचल अधिकारी ने निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाए। यदि समय सीमा के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होता है अथवा जवाब असंतोषजनक पाया जाता है, तो बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।मामले

को गंभीर मानते हुए आदेश की प्रतिलिपि अपर समाहर्ता (राजस्व) तथा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को भी भेजी गई है। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को सरकारी कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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