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Sitamarhi News: अधवारा नदी का जलस्तर बढ़ा, बांस का लचका डूबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: अधवारा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से मधुबन बाजार के पास बांस का लचका डूब गया है। इससे कई गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है। बरसात के कारण लचका का आधा हिस्सा पानी में समा गया, जिससे ग्रामीणों को बाजार तक पहुंचने में और अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है।

Sitamarhi News: अधवारा नदी का जलस्तर बढ़ा, बांस का लचका डूबा

Sitamarhi News: अंजनी सिंह बाजपट्टी। अधवारा नदी के जलस्तर में हुई अचानक वृद्धि ने एक बार फिर क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रखंड मुख्यालय स्थित मधुबन बाजार के समीप जनसहयोग से निर्मित बांस का लचका (चचरी) पानी में डूब गया है, जिससे कई गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। लचका के डूबने से ग्रामीणों, व्यापारियों और बाजार आने वाले ग्राहकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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जलस्तर में वृद्धि

जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश के बाद मंगलवार देर शाम अधवारा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते लचका का आधा हिस्सा पानी में समा गया। नदी की तेज धारा के कारण लचका पर लगे कई फट्टे भी बह गए, जिससे इस रास्ते से आवागमन पूरी तरह जोखिम भरा हो गया है।

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आवागमन पर प्रभाव

लचका के बंद होने से संढवारा, मधुरापुर सहित आसपास के कई गांवों के लोगों का मधुबन बाजार से सीधा संपर्क प्रभावित हुआ है। अब ग्रामीणों को बाजार पहुंचने के लिए एक से डेढ़ किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे दैनिक जरूरतों की खरीदारी, व्यापारिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के आवागमन पर भी असर पड़ रहा है।

स्थायी पुल की मांग

स्थानीय ग्रामीण विजय कुमार, सुनील कुमार पप्पू, मनोजनाथ और संजय रस्तोगी ने बताया कि हर वर्ष बरसात के बाद जनसहयोग से यहां बांस का लचका बनाया जाता है। लेकिन जलस्तर बढ़ते ही इसके क्षतिग्रस्त होने की समस्या सामने आ जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी पुल निर्माण की मांग करते हुए कहा कि जब तक पक्का पुल नहीं बनेगा, तब तक हर वर्ष बरसात में हजारों लोगों को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अधवारा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण क्या हुआ है?
अधवारा नदी के जलस्तर में वृद्धि से मधुबन बाजार के समीप बांस का लचका डूब गया है, जिससे कई गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है।
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