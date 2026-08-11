Sitamarhi News: दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में पांच घायल
Sitamarhi News: परसौनी में सोमवार सुबह धुरवार गांव के समीप दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में पांच युवक जख्मी हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। सभी घायलों को पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर किया गया। आदित्य कुमार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
Sitamarhi News: परसौनी। परसौनी-बेलसंड मुख्य पथ पर सोमवार की सुबह धुरवार गांव के समीप दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में पांच युवक जख्मी हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों की मदद से सभी घायलों को पीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आदित्य कुमार की स्थिति नाजुक है। वह बेलसंड थाना क्षेत्र के डुमरा वार्ड 6 निवासी है। इसी वार्ड के आदर्श कुमार भी हैं। वहीं अन्य घायलों में बेलसंड के वार्ड तीन निवासी राजू, आशीष और आदित्य के रूप में हुई है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है।
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