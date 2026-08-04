Sitamarhi News: सोनबरसा: किराना दुकान के गोदाम में लगी आग, लाखों के सामान जले

Sitamarhi News: सोनबरसा, एक संवाददाता। रविवार की मध्यरात्रि को सोनबरसा बाजार के वार्ड संख्या-2 में जनरल स्टोर्स के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों रुपये मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया है। अग्निशामक विभाग ने आग पर काबू पाया लेकिन अधिकांश सामान नष्ट हो गया।

Sitamarhi News: सोनबरसा, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय के सोनबरसा बाजार स्थित वार्ड संख्या-2 में रविवार की मध्यरात्रि एक जनरल स्टोर्स के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

घटना का विवरण जानकारी के अनुसार, कन्हौली थाना क्षेत्र के अररिया गांव निवासी महादेव साह के पुत्र जितेंद्र साह सोनबरसा बाजार से मंगलवा जाने वाली सड़क पर स्थित रामनंदन राय के मकान में आर्यन आदर्श जनरल स्टोर्स एवं गोदाम संचालित करते हैं। रविवार देर रात अचानक गोदाम से धुआं और आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। आग की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जाग गए और इसकी सूचना सोनबरसा थाना पुलिस तथा अग्निशमन विभाग को दी।

अग्निशामक विभाग की कार्रवाई सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम और पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम और दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था।

दुकान संचालक की प्रतिक्रिया दुकान संचालक जितेंद्र साह ने बताया कि दुकान और गोदाम में लाखों रुपये मूल्य का जनरल स्टोर्स का सामान रखा हुआ था, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गया। घटना की सूचना मिलने पर वे तत्काल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी।

अंचलाधिकारी की टिप्पणी अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है। पीड़ित द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।