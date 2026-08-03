Sitamarhi News: लोगों को बैंकिंग सेवाओं की दी गई जानकारी

Sitamarhi News: सीतामढ़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने जिले में वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 100 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो 31 अगस्त तक चलेंगे। कार्यक्रमों में लोगों को बैंक सेवाओं, बचत की आदत, डिजिटल भुगतान, और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से शुक्रवार से जिलेभर में वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत जिले की सभी शाखाओं के माध्यम से कुल 100 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। 31 अगस्त तक चलेगा अभियान : बैंक प्रबंधन के अनुसार यह अभियान 31 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से संचालित होगा। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नाबार्ड की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक शाखा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी.

बैंकिंग सेवाओं की दी जाएगी जानकारी : अभियान के दौरान लाभुकों को बचत की आदत, बैंक खाते का महत्व, ऋण सुविधाएं, डिजिटल भुगतान, एटीएम, यूपीआई, साइबर सुरक्षा तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही सुरक्षित एवं जिम्मेदार बैंकिंग अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा.

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों पर रहेगा फोकस : बैंक अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें और डिजिटल वित्तीय प्रणाली से जुड़कर उपयोगी जानकारी हासिल कर सकें.

प्रबंध निदेशक संजीव कुमार सिंह ने कहा : वित्तीय साक्षरता समय की आवश्यकता है। अभियान के माध्यम से लोगों को सुरक्षित बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बचत और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। हमारा लक्ष्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाना है.

रुकूनपुर पताही में वित्तीय साक्षरता शिविर, ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं की दी जानकारी

31 जुलाई उतम 1 बेलसंड शाखा की ओर से पताही में आयोजित कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक व ग्रामीण

सीतामढ़ी, हमारे प्रतिनिधि। सीतामढ़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की बेलसंड शाखा की ओर से शुक्रवार को रुकूनपुर पताही गांव में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक विशाल कुमार ने की। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर बैंकिंग सेवाओं की जानकारी प्राप्त की.

सुरक्षित बैंकिंग पर दिया गया जोर : कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक विशाल कुमार ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर लोग अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने डिजिटल भुगतान, बैंक खाते के संचालन, ऋण सुविधाओं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए साइबर ठगी से बचाव के उपाय भी बताए.

ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का किया समाधान : बैंककर्मी पप्पू कुमार और परमेश्वर मंडल ने उपस्थित लोगों को यूपीआई, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, किसान एवं स्वयं सहायता समूहों से संबंधित बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें जिम्मेदार एवं सुरक्षित बैंकिंग अपनाने के लिए प्रेरित किया.

वित्तीय समावेशन पर बल : कार्यक्रम में लोगों से बैंकिंग सेवाओं का नियमित उपयोग करने, बचत की आदत विकसित करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ बैंक खातों के माध्यम से लेने की अपील की गई। ग्रामीणों ने भी अभियान की सराहना करते हुए इसे उपयोगी बताया.