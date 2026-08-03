Sitamarhi News: बैंकिंग सेवाओं की दी गई जानकारी
Sitamarhi News: सीतामढ़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की बेलसंड शाखा ने पताही गांव में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। शाखा प्रबंधक विशाल कुमार ने बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। ग्रामीणों ने सक्रिय भाग लिया और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की प्रेरणा प्राप्त की।
Sitamarhi News: उत्तमचंद वर्मा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की बेलसंड शाखा की ओर से पताही गांव में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक विशाल कुमार ने की। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर बैंकिंग सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।सुरक्षित बैंकिंग पर दिया गया जोर : कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक विशाल कुमार ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर लोग अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने डिजिटल भुगतान, बैंक खाते के संचालन, ऋण सुविधाओं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए साइबर ठगी से बचाव के उपाय भी बताए।ग्रामीणों
की जिज्ञासाओं का किया समाधान : बैंककर्मी पप्पू कुमार और परमेश्वर मंडल ने उपस्थित लोगों को यूपीआई, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, किसान एवं स्वयं सहायता समूहों से संबंधित बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें जिम्मेदार एवं सुरक्षित बैंकिंग अपनाने के लिए प्रेरित किया।वित्तीय समावेशन पर बल : कार्यक्रम में लोगों से बैंकिंग सेवाओं का नियमित उपयोग करने, बचत की आदत विकसित करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ बैंक खातों के माध्यम से लेने की अपील की गई। ग्रामीणों ने भी अभियान की सराहना करते हुए इसे उपयोगी बताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।