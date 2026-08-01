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Sitamarhi News: मनमानी: निर्धारित से अधिक कीमत पर बेची जा रही उर्वरक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में किसानों के लिए उर्वरक की सरकारी निर्धारित दर पर उपलब्धता एक समस्या बन गई है। कई किसानों ने आरोप लगाया है कि उर्वरक दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बिक रहे हैं, जिससे खरीफ खेती प्रभावित हो रही है। दुकानदारों द्वारा अतिरिक्त सामान खरीदने की शर्त भी रखी जा रही है।

Sitamarhi News: मनमानी: निर्धारित से अधिक कीमत पर बेची जा रही उर्वरक

Sitamarhi News: उत्तमचंद वर्मा सीतामढ़ी। जिले में किसानों को सरकारी निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे हैं। हिन्दुस्तान की पड़ताल में कई किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकांश दुकानों पर उर्वरक निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जा रही है।

किसानों की परेशानी

इससे खरीफ खेती के बीच किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों के अनुसार यूरिया 325 से 350 रुपये प्रति बोरी, सल्फेट 1200 से 1500 रुपये तथा डीएपी 1500 से 1800 रुपये तक में बेचा जा रहा है। जबकि सरकार ने उर्वरकों की बिक्री निर्धारित दर पर करने का निर्देश दिया है।

टैगिंग से बढ़ी मुश्किल

किसानों का कहना है कि कई दुकानदार केवल यूरिया देने के बजाय उसके साथ सल्फर, सल्फेट या अन्य कृषि दवाएं खरीदने की शर्त रखते हैं। अतिरिक्त सामान लेने से इनकार करने पर खाद देने से भी मना कर दिया जाता है।

सरकारी दर गायब, मनमानी मत

परिहार, एक संवाददाता। सरकार की ओर से उर्वरकों की बिक्री निर्धारित मूल्य पर कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रखंड क्षेत्र में हकीकत इससे बिल्कुल अलग हैं। कागजों और सरकारी निर्देशों में खाद उचित मूल्य पर उपलब्ध है, जबकि बाजार में किसानों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इससे खरीफ सीजन में किसानों की परेशानी बढ़ रही हैं। सरकारी निर्देशों में यूरिया 266 रुपये प्रति बोरी तथा डीएपी करीब 1350 रुपये प्रति बोरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, लेकिन कई दुकानों पर यूरिया 400 रुपये, सल्फेट 1500 रुपये तथा डीएपी 1500 से 1800 रुपये तक बेचा जा रहा हैं।

विपरीत हालात

किसानों का कहना है कि केवल यूरिया मांगने पर दुकानदार खाद देने से इंकार कर देते हैं। उन्हें यूरिया के साथ सल्फर, सल्फेट या अन्य कृषि दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि सरकार की ओर से किसी अन्य उत्पाद की खरीद अनिवार्य नहीं है।

अतिरिक्त सामान नहीं लेने पर किसानों को कभी सर्वर डाउन होने का बहाना या स्टॉक खत्म होने की बात कहकर लौटा दिया जाता हैं। इस संदर्भ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुरेश भारती ने कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक बिक्री, टैगिंग या कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर जांच कर

दोषी उर्वरक विक्रेताओं के

विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई

की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किसान उर्वरक की खरीद में किस परेशानी का सामना कर रहे हैं?
किसान उर्वरक की खरीद में उच्च कीमतों और अतिरिक्त सामान लेने की शर्त का सामना कर रहे हैं।
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