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Sitamarhi News: किसान महापंचायत नौ अगस्त को होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: आमोद कुमार सीतामढ़ी। भूमि बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में 9 अगस्त को पुनौरा में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। किसानों का कहना है कि सेटेलाइट सीतापुरम परियोजना उनके रोजी-रोजगार पर हमला है। बैठक में किसानों ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करेंगे।

Sitamarhi News: किसान महापंचायत नौ अगस्त को होगी

Sitamarhi News: आमोद कुमार सीतामढ़ी। सेटेलाइट सीतापुरम परियोजना की वापसी की मांग को लेकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आगामी 9 अगस्त को पुनौरा में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत को सफल बनाने और अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को मनियारी पंचायत सरकार भवन में गोविंद फंदह, मनियारी एवं खैरबा गांव के किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य रामसागर ठाकुर ने की।

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किसानों का विरोध

बैठक में किसानों ने परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि सेटेलाइट सीतापुरम प्रोजेक्ट किसानों के रोजी-रोजगार और उनकी जीवन भर की कमाई पर सीधा हमला है। किसानों का कहना था कि उन्होंने इस प्रकार की किसी परियोजना की मांग नहीं की थी, लेकिन सरकार लैंड पुलिंग के नाम पर उनकी जमीन लेने की योजना बना रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि 45 प्रतिशत भूमि जबरन लेने की तैयारी की जा रही है और क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों बीत जाने के बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हुए हैं। इसके विपरीत गांवों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। बैठक में मौजूद किसानों ने एक स्वर में कहा, "जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे।”

जनसंपर्क अभियान

महापंचायत में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत योगेन्द्र प्रसाद यादव के संयोजकत्व में सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो रीगा प्रखंड के सांखी, मठबा, मारर, भगवानपुर, अन्हारी, परशुरामपुर, रेबासी तथा पकड़ी गांवों का दौरा कर किसानों को महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। बैठक में प्रेमचन्द्र सिंह, शिवचन्द्र यादव, विश्वनाथ राय, उपेन्द्र राय, कैलाश पासवान, भैरव ठाकुर, विनोद पासवान, रघुनाथ महतो, देवेन्द्र यादव, रामकिशोर महतो, कमलाकांत झा सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। समिति के नेताओं ने दावा किया कि 9 अगस्त की महापंचायत में हजारों किसान जुटेंगे और अपनी मांगों को मजबूती से सरकार के समक्ष रखेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान महापंचायत कब आयोजित की जाएगी?
किसान महापंचायत आगामी 9 अगस्त को पुनौरा में आयोजित की जाएगी।
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