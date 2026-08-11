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Sitamarhi News: सीतापुरम प्रोजेक्ट वापसी को निकला मशाल जूलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में किसानों ने सेटेलाइट सीतापुरम प्रोजेक्ट की वापसी की मांग को लेकर मशाल जूलूस निकाला। किसानों ने विभिन्न नारे लगाते हुए पुनौरा से जानकी मंदिर तक मार्च किया। स्थानिय नेताओं ने किसानों का समर्थन किया और प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री सीतापुरम प्रोजेक्ट को वापस लें और किसानों को उनके अधिकार प्रदान करें।

Sitamarhi News: सीतापुरम प्रोजेक्ट वापसी को निकला मशाल जूलूस

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सेटेलाइट सीतापुरम प्रोजेक्ट वापसी की मांग को लेकर सोमवार को पुनौरा, खैरवा, सांखी, मनियारी, अन्हारी, मारर सहित अन्य गांवों के दर्जनों किसानों ने मशाल जूलूस निकाला। यह जूलूस पुनौरा बाजार चौक से जानकी मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचकर समाप्त हुआ। किसान सेटेलाईट सीतापुरम प्रोजेक्ट वापस लो, जमीन छीनना बंद करो, गांव उजड़ना बंद करो, संपति का संवैधानिक अधिकार छीनना बंद करो, 45%लैंड पुलिंग वापस लो, लैंड लॉक शीघ्र हटाओ जैसे नारे लगा रहे थे। मशाल जूलूस की समाप्ति के बाद सभी किसान जानकी मंदिर पंहुचकर सीता मैया से प्रार्थना किया कि सीएम सम्राट चौधरी किसान-मजदूर विरोधी सीतापुरम प्रोजेक्ट वापस ले लें।

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किसानों को शक्ति दें कि अपने संघर्ष में सफल हो। जूलूस में शामिल प्रमुख किसान नेताओ में बैधनाथ हाथी, प्रो. आनन्द किशोर, संतोष कुमार सिंह, जयप्रकाश राय, जलंधर यदुवंशी, चन्द्रदेव मंडल, अमरेन्द्र राय, अवधेश यादव, राम सागर ठाकुर, अश्विनी कुमार मिश्र, नवीन कुमार सिंह, हरिओम सिंह, शंकर प्रसाद, सत्यनारायण सिंह, शम्भू यादव, जितेन्द्र हाथी, रामविवेक सिंह, प्रेमचन्द्र सिंह, शिवचन्द्र यादव सहित सैकड़ों किसान शामिल थे।

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