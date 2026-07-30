Sitamarhi News: 43 दिव्यांग बच्चों को दिए जाएंगे प्रमाणपत्र

Sitamarhi News: सीतामढ़ी के राजकीय बुनियादी विद्यालय, पकड़ी में दिव्यांग बच्चों के प्रमाणीकरण एवं सहायक उपकरण जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 77 बच्चों का पंजीकरण किया गया, जिनमें से कई को प्रमाणपत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए। शिक्षा विभाग ने इस पहल को समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। जिले के राजकीय बुनियादी विद्यालय, पकड़ी (डुमरा) में बुधवार को आयोजित दिव्यांग बच्चों के प्रमाणीकरण, मूल्यांकन एवं सहायक उपकरण जांच शिविर कई परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया। शिविर में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे दिव्यांग छात्र-छात्राओं की चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यूडीआईडी कार्ड तथा आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। शिविर में 77 दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण किया गया। इनमें से 43 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र एवं यूडीआईडी कार्ड के लिए चिह्नित किया गया। वहीं, उपकरण जांच के दौरान दो बच्चों को व्हीलचेयर, दो को ट्राइसाइकिल, एक को एमआर किट, पांच को श्रवण यंत्र, एक को ब्रेल किट तथा छह बच्चों को कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिंब्स) उपलब्ध कराने के लिए चयनित किया गया。

चिकित्सा दल चिकित्सा दल में डॉ. नीला कुमारी, डॉ. शैलेंद्र कुमार, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. साजिद कमाल, डॉ. पंकज कुमार और डॉ. पवन शामिल थे।

शिक्षा का महत्व चिकित्सकों ने बच्चों की विस्तृत जांच कर उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रमाणपत्र और सहायक उपकरण के लिए अनुशंसा की। मौके पर समावेशी शिक्षा समन्वयक आलोक रंजन ने अभिभावकों और बच्चों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी पढ़ाई में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। समावेशी शिक्षा समन्वयक श्री रंजन ने कहा, “दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, प्रमाणपत्र और आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अभिभावक बच्चों की नियमित पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, विभाग उनके शिक्षण और पुनर्वास से जुड़े हर स्तर पर साथ खड़ा है। शिविर के संचालन में भास्कर, शैलेंद्र कुमार, कृष्ण मुरारी ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार, प्रभाकर चौधरी, शिवचंद यादव और अलका ब्राह्मण सहित समावेशी शिक्षा से जुड़े संसाधन शिक्षकों की सक्रिय भूमिका रही। विभिन्न प्रखंडों से आए अभिभावक और संसाधन शिक्षक भी शिविर में मौजूद थे।

शिविर की सफलता शिक्षा विभाग के संभाग प्रभारी ने बताया कि राजकीय बुनियादी विद्यालय, पकड़ी (डुमरा) में आयोजित दिव्यांग छात्र-छात्राओं का चिन्हीकरण, प्रमाणीकरण और उपकरण जांच शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।