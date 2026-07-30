Sitamarhi News: आक्रोशित लोगों ने मार्ग जाम किया

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मेजरगंज-रीगा मुख्य मार्ग को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घायल की पहचान हिनरोलवा गांव निवासी संजय ठाकुर के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल, सीतामढ़ी पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

चिकित्सकीय कार्रवाई

चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक स्थानीय सरकारी बिजली मिस्त्री के अंडर में काम करता है। बिजली में खराबी के बाद शट डाउन लिया गया था। तब तार को ठीक करने के लिए युवक पोल पर चढ़ा था। लेकिन इसी दौरान बिजली आ गयी। जिससे वह झुलस गया। गंभीर स्थिति में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। बीडीओ निशांत कुमार, सीओ गीता कुमारी तथा थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर उचित कार्रवाई तथा बिजली व्यवस्था की जांच कराने का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया, जिससे मेजरगंज-रीगा मुख्य मार्ग पर आवागमन सामान्य हो सका। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जर्जर विद्युत व्यवस्था में सुधार और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है。