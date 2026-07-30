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Sitamarhi News: आक्रोशित लोगों ने मार्ग जाम किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: हिनरोलवा गांव में बुधवार को शटडाउन के दौरान 11 हजार वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। घायल संजय ठाकुर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद सड़क जाम समाप्त कर दिया गया।

Sitamarhi News: आक्रोशित लोगों ने मार्ग जाम किया

Sitamarhi News: अजीत कुमार मेजरगंज। प्रखंड के हिनरोलवा गांव में बुधवार को शटडाउन के दौरान अचानक से 11 हजार वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया।

घटना का विवरण

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मेजरगंज-रीगा मुख्य मार्ग को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घायल की पहचान हिनरोलवा गांव निवासी संजय ठाकुर के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल, सीतामढ़ी पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

चिकित्सकीय कार्रवाई

चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक स्थानीय सरकारी बिजली मिस्त्री के अंडर में काम करता है। बिजली में खराबी के बाद शट डाउन लिया गया था। तब तार को ठीक करने के लिए युवक पोल पर चढ़ा था। लेकिन इसी दौरान बिजली आ गयी। जिससे वह झुलस गया। गंभीर स्थिति में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। बीडीओ निशांत कुमार, सीओ गीता कुमारी तथा थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर उचित कार्रवाई तथा बिजली व्यवस्था की जांच कराने का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया, जिससे मेजरगंज-रीगा मुख्य मार्ग पर आवागमन सामान्य हो सका। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जर्जर विद्युत व्यवस्था में सुधार और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है。

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

हिनरोलवा गांव में क्या हुआ?
हिनरोलवा गांव में बुधवार को शटडाउन के दौरान 11 हजार वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया।
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