Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitamarhi News: ट्रेन की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

Sitamarhi News: बैरगनिया। बैरगनिया थाना क्षेत्र के नन्दबारा रेल फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने

Sitamarhi News: ट्रेन की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की मौत

Sitamarhi News: बैरगनिया। बैरगनिया थाना क्षेत्र के नन्दबारा रेल फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से करीब 60 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतका मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही थी और पिछले कई दिनों से इलाके में भटक रही थी। हालांकि, महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार गिरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक अवर निरीक्षक शशि कुमार को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की और महिला की पहचान कराने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका की पहचान के लिए 72 घंटे तक शव को सुरक्षित रखा जाएगा। इस दौरान यदि महिला की पहचान नहीं हो पाती है तो नियमानुसार पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस महिला की पहचान और उसके परिजनों की तलाश में जुटी हुई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitamarhi Latest News Sitamarhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।