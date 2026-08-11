Sitamarhi News: ट्रेन की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की मौत
Sitamarhi News: बैरगनिया। बैरगनिया थाना क्षेत्र के नन्दबारा रेल फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने
Sitamarhi News: बैरगनिया। बैरगनिया थाना क्षेत्र के नन्दबारा रेल फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से करीब 60 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतका मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही थी और पिछले कई दिनों से इलाके में भटक रही थी। हालांकि, महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार गिरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक अवर निरीक्षक शशि कुमार को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की और महिला की पहचान कराने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका की पहचान के लिए 72 घंटे तक शव को सुरक्षित रखा जाएगा। इस दौरान यदि महिला की पहचान नहीं हो पाती है तो नियमानुसार पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस महिला की पहचान और उसके परिजनों की तलाश में जुटी हुई है।
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