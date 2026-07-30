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Sitamarhi News: भू-विवाद को ले बुजुर्ग पर जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: महिन्दवारा थाना क्षेत्र के नेउरी गांव में जमीन विवाद के चलते 61 वर्षीय मिथिलेश ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप है कि सात व्यक्तियों ने लाठी और रॉड से हमला किया। पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। मामले की जांच चल रही है।

Sitamarhi News: भू-विवाद को ले बुजुर्ग पर जानलेवा हमला

Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर। महिन्दवारा थाना क्षेत्र के नेउरी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक वृद्ध पर कथित जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। नेउरी निवासी मिथिलेश ठाकुर (61) ने गांव के सात लोगों के खिलाफ महिन्दवारा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 18 जुलाई की शाम आरोपित लाठी व रॉड लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और सरकारी जमीन पर चलने को लेकर विवाद कर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर रॉड व लाठी से हमला कर दिया, इससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट लगी। पीड़ित का आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी संगभी मारपीट की गई।

साथ ही उनकी साड़ी फाड़ दी गई और गले से करीब 90 हजार रुपये मूल्य का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया गया। घटना की सूचना पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची।घायल को पहले पीएचसी रुन्नीसैदपुर ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। इलाज के बाद पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर आरोपितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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