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Sitamarhi News: पावर लिफ्टिंग में सीतामढ़ी के खिलाड़ियों ने किया उम्दा प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में जिला स्तरीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता-2026 का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतुल कुमार और पंकज रमण ने किया। विजेताओं को सब-इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने सम्मानित किया। सभी विजेता खिलाड़ी राज्य स्तर पर सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

Sitamarhi News: पावर लिफ्टिंग में सीतामढ़ी के खिलाड़ियों ने किया उम्दा प्रदर्शन

Sitamarhi News: सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला स्तरीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता-2026 में जिले भर से पहुंचे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। शहर का एक जिम परिसर बुधवार को शक्ति, साहस और संघर्ष का केंद्र बन गया। यहां आयोजित हर भार वर्ग में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और विजेता खिलाड़ियों ने अपने दमखम का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

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प्रतियोगिता का उद्घाटन

प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पावरलिफ्टिंग संघ के संरक्षक अतुल कुमार व अध्यक्ष पंकज रमण ने संयुक्त रूप से किया। जिले के विभिन्न विद्यालयों व जिमों के खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सब-इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

प्रतिनिधित्व और भविष्य

जिला पावरलिफ्टिंग संघ के सचिव सतीश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के सभी विजेता खिलाड़ी 7 से 9 अगस्त तक पटना में आयोजित राज्य स्तरीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सीतामढ़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिले के खिलाड़ी राज्य स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सीतामढ़ी का नाम रोशन करेंगे।

समापन और आभार

समापन अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों और खेल प्रेमियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर बड़ी संख्या में खेलप्रेमी आदि लोग मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता कब आयोजित की गई?
पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता-2026 में जिले भर से पहुंचे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
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