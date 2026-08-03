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Sitamarhi News: योजनाओं की समीक्षा, कोताही पर कार्रवाई की दी गई चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी श्वेता भारती ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अन्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में सरकारी योजनाओं के लाभ के समयबद्ध कार्यान्वयन और जल संकट की समीक्षा की गई। इसके अलावा, बाढ़ की संभावित तैयारियों पर भी चर्चा की गई।

Sitamarhi News: योजनाओं की समीक्षा, कोताही पर कार्रवाई की दी गई चेतावनी

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी जिलाधिकारी श्वेता भारती ने की। बैठक में अपर समाहर्ता संजीव कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में अनुपस्थित रहने पर बुडको के कार्यपालक अभियंता एवं जिला युवा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश प्रभारी जिलाधिकारी ने दिया। आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नए राशन कार्ड निर्माण के लिए निर्धारित 44,915 के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 109 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जा चुकी है。

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टीबी मुक्त भारत अभियान

टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अभियान की अद्यतन प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।

जल संकट की समीक्षा

उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लक्षित लाभुकों तक पहुंचना चाहिए तथा कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

संभावित बाढ़ की तैयारियाँ

संभावित जल संकट की समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले के सभी चापाकलों एवं नल-जल योजनाओं को क्रियाशील रखने, खराब योजनाओं की तत्काल मरम्मत कराने तथा जल संकट संभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। साथ ही बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रभारी जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय करने तथा सभी जूनियर इंजीनियरों को फोन रिसीव करना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंडों से पेयजल, नल-जल योजनाओं की स्थिति, कृषि फीडर के माध्यम से बिजली आपूर्ति एवं सामान्य विद्युत व्यवस्था का आकलन कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा।

बैठक में संभावित बाढ़ की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि फिलहाल जिले में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, फिर भी सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सीमावर्ती बाजारों एवं पंचायतों में संचालित दवा दुकानों के स्टॉक सत्यापन, औषधियों की उपलब्धता तथा लाइसेंस संबंधी जांच नियमित रूप से कराने का भी निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

सामान्य प्रश्न

बैठक की अध्यक्षता किसने की?
बैठक की अध्यक्षता प्रभारी जिलाधिकारी श्वेता भारती ने की।
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