Sitamarhi News: लापरवाही पर 17 पीएचसी का वेतन रोका

Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और डॉक्टरों-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने 17 प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। 31 अगस्त तक बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और डॉक्टरों-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। राज्य सरकार के निर्देशों की अनदेखी करने पर जिलाधिकारी ने जिले के 17 प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यह कार्रवाई बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को समय पर लागू नहीं करने के कारण की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली पूरी तरह से चालू हो जानी चाहिए। निर्धारित समय सीमा तक व्यवस्था लागू नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध और कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होने से अस्पतालों में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। हाल के दिनों में अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और देरी से पहुंचने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।

सदर अस्पताल की स्थिति इधर, सदर अस्पताल में बायोमेट्रिक हाजिरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अस्पताल के अधिकांश चिकित्सक अब बायोमेट्रिक पंचिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि कुछ नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों का पंजीकरण अभी पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है।

स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शेष कर्मचारियों का बायोमेट्रिक डेटा तेजी से अपलोड किया जा रहा है। लक्ष्य है कि 31 अगस्त की समय सीमा से पहले सभी स्वास्थ्य संस्थानों में यह व्यवस्था पूरी तरह कार्यरत हो जाए। डीएम की इस सख्त कार्रवाई के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हलचल तेज हो गई है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्धारित समय के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।