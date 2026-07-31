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Sitamarhi News: दमामी धाम में जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सावन माह शुरू होते ही बोल बम और हर-हर महादेव के नारों से दमामी

Sitamarhi News: दमामी धाम में जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सावन माह शुरू होते ही बोल बम और हर-हर महादेव के नारों से दमामी धाम स्थित बाबा ईशान नाथ की नगरी गुंजायमान होने लगी है। प्रथम दिन बाबा ईशाननाथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेला धूमधाम से मनेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाबा ईशान नाथ के मंदिर पहुंचने लगे है। महंथ चितरंजन गिरी ने बताया कि मंदिर परिसर के आसपास फूल, फल, बेलपत्र, माला सहित अन्य सामग्री की व्यवस्था की गई है। वही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावनाएं बढ़ गई है। इससे मंदिर समिति पहले से ही सजग है।

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मंदिर को बेहतर ढंग से सजाया और संवारा गया है।

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