Sitamarhi News: सोमवारी: शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में सावन माह की पहली सोमवारी को लेकर शिवालयों में खास तैयारियां की गई हैं। लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे, जबकि कांवरिये पवित्र जल लेकर शिव मंदिर पहुंचेंगे। प्रशासन सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए मुस्तैद है। हलेश्वरस्थान मंदिर में श्रद्धालु सुविधाओं के लिए बैरेकेटिंग की गई है।

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सावन माह की पहली सोमवारी को लेकर जिलेभर के शिवालयों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। हलेश्वरस्थान मंदिर, बगही धाम सहित जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हलेश्वरस्थान मंदिर में सुबह चार बजे पट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। सावन की पहली सोमवारी को लेकर शिवभक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पंरपरा के अनुसार रविवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया और भगवान शिव से सुख-समृद्धि एवं परिवार के मंगल की कामना की। मंदिर परिसरों में दिनभर “हर-हर महादेव” और “बोल बम” के जयघोष गूंजते रहे।

कांवरिया जलाभिषेक ढ़ेंग घाट से जलबोझी कर पहुंचेंगे कांवरिया व श्रद्धालु : परंपरा के अनुसार बड़ी संख्या में कांवरिये ढेंग घाट स्थित बागमती नदी से पवित्र जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए विभिन्न शिव मंदिरों तक पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। कांवरियों के लिए विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा सेवा शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था की गई है।

प्रशासन की तैयारियां प्रशासन मुस्तैद, दंडाधिकारी तैनात : श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। प्रमुख मंदिरों और कांवरिया मार्गों पर दंडाधिकारी की तैनाती की गयी है। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम हुए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण ढंग से पूजा-अर्चना करने व निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

हलेश्वरस्थान में सुविधाएं हलेश्वरस्थान में की गयी बैरेकेटिंग हलेश्वर स्थान मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरेकेटिंग की गयी है। मंदिर न्यास के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तैयारी की गयी है। महिला व पुरूष के अलग-अलग कतार के लिए बैरकेटिंग की गयी है। मंदिर को भी सजाया गया है।