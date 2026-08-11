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Sitamarhi News: सावन के सोमवार को शिव भक्ति में डूबा सीतामढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। तड़के 4 बजे से ही भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा की। हलेश्वर नाथ मंदिर में सबसे अधिक भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिरों में आराधना का सिलसिला देर शाम तक चला।

Sitamarhi News: सावन के सोमवार को शिव भक्ति में डूबा सीतामढ़ी

Sitamarhi News: सीतामढ़ी। सावन की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को पूरा सीतामढ़ी शिवभक्ति में डूबा रहा। शहर से गांव तक शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजते रहे। तड़के 4 बजे से ही श्रद्धालु हाथों में जल, बेलपत्र और पूजन सामग्री लेकर अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे। भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित कर सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। गिरमिसानी स्थित प्राचीन हलेश्वर नाथ मंदिर में दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर का गर्भगृह सुबह चार बजे ही खोल दिया गया।

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मंदिर में जलाभिषेक की प्रक्रिया

मंदिर न्यास के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि सबसे पहले कांवरियों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं ने बारी-बारी से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पुरुष और महिलाओं की अलग-अलग लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फल, धूप और अगरबत्ती अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करते रहे।

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जयकारों से गूंजता मंदिर परिसर

देर शाम तक गूंजते रहे जयकारे: दूसरी सोमवारी को सीतामढ़ी के अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों और नेपाल के कई जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हलेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। सुबह से शुरू हुआ जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयघोष और घंटे-घड़ियाल की ध्वनि से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा।

भक्तों की निरंतर आस्था

शिवालयों में उमड़ी आस्था : बगही धाम स्थित प्राचीन धनेश्वर महादेव मंदिर, अनहारी के बाबा अद्भूतनाथ महादेव मंदिर, राजोपट्टी स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर, नगर थाना परिसर के बाबा मनोकामनानाथ मंदिर, पुनौरा धाम जानकी मंदिर परिसर स्थित महादेव मंदिर, कोर्ट बाजार स्थित महावीर मंदिर और भवदेवपुर स्थित शंकर मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कई मंदिरों में देर शाम तक भक्तों की कतार लगी रही।

सवाल-जवाब

सावन की दूसरी सोमवारी कब मनाई गई?
सावन की दूसरी सोमवारी सोमवार को मनाई गई।
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