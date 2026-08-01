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Sitamarhi News: निर्धारित समय से डेढ़ घंटे लेट पहुंचे चिकित्सक, मरीज बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी में सदर अस्पताल में निर्धारित समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से ओपीडी सेवा प्रभावित हुई। मरीजों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा, और कई मरीज बिना इलाज लौटने को मजबूर हुए। जिलाधिकारी से शिकायत कर लोगों ने कार्रवाई की मांग की।

Sitamarhi News: निर्धारित समय से डेढ़ घंटे लेट पहुंचे चिकित्सक, मरीज बेहाल

Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। सदर अस्पताल में शुक्रवार की सुबह निर्धारित समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से ओपीडी सेवा पूरी तरह प्रभावित रही और इलाज कराने आए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली ओपीडी में 10:20 बजे तक एक भी चिकित्सक के नहीं पहुंचने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

डॉक्टरों की अनुपस्थिति

लोग व्यवस्था पर नाराजगी भी प्रकट कर रहे थे। ‘हिन्दुस्तान’ की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो तय समय बीतने के बाद भी अधिकांश ओपीडी कक्ष खाली पड़े थे। ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और महिला कर्मियों ने बताया कि सुबह 10:20 बजे तक कोई डॉक्टर ओपीडी में नहीं पहुंचे थे। कर्मचारियों ने बताया कि डॉक्टरों के देर से आने की समस्या नई नहीं है, बल्कि अक्सर मरीजों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मरीजों की परेशानियाँ

भूपभौरों निवासी धीरज कुमार ने बताया कि वह अपनी जांच रिपोर्ट दिखाने अस्पताल आए थे, लेकिन लंबे समय तक डॉक्टर के नहीं आने से उन्हें इंतजार करना पड़ा। वहीं आंख का इलाज कराने पहुंची एक महिला मरीज ने कहा कि सुबह से बैठी हैं, लेकिन संबंधित चिकित्सक 10:30 बजे तक नहीं पहुंचे। सोनवर्षा गांव के सोहन कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में उनका हाथ टूट गया है और वह हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने आए थे, लेकिन डॉक्टर के अनुपस्थित रहने से परेशानी बढ़ गई।

समुदाय की प्रतिक्रिया

अस्पताल परिसर में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे भी डॉक्टरों की राह देखते नजर आए।

मरीजों और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि कई डॉक्टर निर्धारित समय से काफी देर से आते हैं और कई बार ड्यूटी अवधि पूरी होने से पहले ही चले जाते हैं।

इससे लंबी कतार में लगे कई मरीज बिना इलाज कराए लौटने को मजबूर हो जाते हैं।मामले को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा क्यों प्रभावित हुई?
डॉक्टरों के समय पर नहीं पहुंचने से ओपीडी सेवा प्रभावित हुई।
Hindustan | Bureau

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