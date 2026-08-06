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Sitamarhi News: स्कूल वाहन की टक्कर से साइकिल सवार मजदूर जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: बाजपट्टी के बनगांव बाजार में सुबह करीब दस बजे एक निजी स्कूल के वाहन ने साइकिल सवार मजदूर रामजी कुशवाहा को चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है और पीड़ित ने आवेदन दिया है।

Sitamarhi News: स्कूल वाहन की टक्कर से साइकिल सवार मजदूर जख्मी

Sitamarhi News: बाजपट्टी। प्रखंड मुख्यालय के बनगांव बाजार स्थित टावर चौक से सटे पश्चिम बुधवार की सुबह करीब दस बजे निजी स्कूल के वाहन की चपेट में आकर साइकिल सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया।उसकी पहचान डुमरा प्रखंड के मिश्रौलिया गांव निवासी परमेश्वर महतो के पुत्र रामजी कुशवाहा के रूप में की गई है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की चपेट में आने से रामजी कुशवाहा के शरीर के बाएं भाग में गंभीर चोट लगी। उपस्थित लोगों ने फिलहाल इलाज के लिए स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती कराया।वही सूचना पाकर पहुची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने ले गई।घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस को आवेदन सौपा है।बताया

गया है कि घायल किसी ठेकेदार के पास मजदूरी करता है।

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