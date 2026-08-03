Sitamarhi News: बैंक अधिकारी बन ठगों ने महिला से उड़ाए 95 हजार
Sitamarhi News: महिंदवाड़ा क्षेत्र के सिरखिड़िया गांव की अनीता देवी साइबर ठगी का शिकार हुईं। उनके मोबाइल पर कॉल करके अपराधी ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर ओटीपी हासिल किया और बैंक खाते से 95 हजार रुपये निकाल लिए। उन्होंने महिंदवाड़ा थाना में कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है।
Sitamarhi News: रुन्नीसैदपुर। महिंदवाड़ा क्षेत्र के सिरखिड़िया गांव की एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। साइबर अपराधियों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर महिला को झांसे में लिया और ओटीपी हासिल कर उनके बैंक खाते से 95 हजार रुपये की निकासी कर ली। मामले में पीड़िता ने महिंदवाड़ा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता अनीता देवी, पति अजय मंडल ने अपने आवेदन में बताया है कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को बैंक अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम पर 36 लाख रुपये का ऋण तथा आठ तोला सोना स्वीकृत किया गया है।
प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर उसने बातचीत के दौरान मोबाइल पर आए ओटीपी की जानकारी मांगी। महिला ने विश्वास में आकर ओटीपी साझा कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से 95 हजार रुपये कटने का संदेश मोबाइल पर आया। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। जानकारी मिलते ही पीड़िता ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने महिंदवाड़ा थाना पहुंचकर अज्ञात साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा ठगी गई राशि वापस दिलाने की मांग की। महिंदवाड़ा थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि पीड़िता का आवेदन प्राप्त हो गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर साइबर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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