Sitamarhi News: आसपास लीड
Sitamarhi News: लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और वारंट तामिला में तेजी लाएं: एएसपी एएसपी आशीष आनंद ने की क्राइम मीटिंग, अपराध नियंत्रण पर दिया जोर एएसपी आशीष आनंद
Sitamarhi News: बथनाहा। प्रखंड मुख्यालय स्थित एसडीपीओ सदर-2 कार्यालय परिसर में मंगलवार को एएसपी आशीष आनंद की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना प्रभारियों, सर्किल इंस्पेक्टरों एवं पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करना, अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाना तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देना था। एएसपी आशीष आनंद ने सभी थानाध्यक्षों को संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने, शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा आमजन के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाने, लंबित वारंटों के निष्पादन में तेजी लाने तथा क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। बैठक में सुरसंड सर्किल इंस्पेक्टर परशुराम सिंह, पुपरी अंचल इंस्पेक्टर अविनाश चंद्र, बथनाहा थानाध्यक्ष रूपेश कुमार, परिहार थानाध्यक्ष पंकज कुमार, कन्हौली थानाध्यक्ष सुनील कुमार यादव, भुतही थानाध्यक्ष चंद्रगुप्त समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों की समीक्षा और जनविश्वास को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।