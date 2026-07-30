Sitamarhi News: चाकू से जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष की सजा
Sitamarhi News: सीतामढ़ी में एक अदालत ने चाकू से जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अशोक साह को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 21 जून 2015 को उसने अरुण कुमार को गंभीर रूप से घायल किया था। अदालत ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश देवेश कुमार ने सुनाया।
Sitamarhi News: सीतामढ़ी। चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) देवेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी अशोक साह बैरगनिया थाना क्षेत्र के पचटकी यदु गांव का निवासी है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक वसाक अहमद खान ने बहस की। अभियोजन के अनुसार 21 जून 2015 की रात अरुण कुमार अपने गांव पचटकी यदु स्थित दुकान पर बैठे थे।
इसी दौरान पूर्व से चल रहे एक मुकदमे को लेकर अशोक साह एवं अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के क्रम में अशोक साह ने चाकू से अरुण कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में अरुण के सिर पर गंभीर चोट लगी और वह जख्मी हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने बैरगनिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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