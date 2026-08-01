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Sitamarhi News: जनता दरबार में पांच मामलों का निपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: बथनाहा में अंचलाधिकारी अमरेश कुमार द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न गांवों से आए लोगों ने जमीन, राजस्व, दाखिल-खारिज, आवास और पेंशन से जुड़ी समस्याएं उठाईं। पांच मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया और लंबित फाइलें निपटाई गई। हर महीने जनता दरबार लगाने का भी निर्णय लिया गया।

Sitamarhi News: जनता दरबार में पांच मामलों का निपटारा

Sitamarhi News: बथनाहा। अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी अमरेश कुमार द्वारा शनिवार को आयोजित जनता दरबार में मौके पर ही पांच मामलों का निपटारा किया गया। अंचल क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोग अपनी जमीन, राजस्व, दाखिल-खारिज, आवास और पेंशन से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे। अंचलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना। जांच के बाद उन्होंने 5 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया। दाखिल-खारिज के 2 लंबे समय से लंबित फाइलों को निपटाकर आवेदकों को रसीद दी गई। सीमा विवाद का एक मामले को राजस्व कर्मियों को मौके पर जाकर मापी करने का निर्देश दिया। सीओ ने कहा पहली प्राथमिकता आम लोगों के आवेदन को समय-सीमा में निपटारा करना होगा।

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कोई भी कर्मचारी अगर काम में लापरवाही करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को जनता दरबार लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि दलालों के चक्कर में न पड़ें। सभी काम पारदर्शी तरीके से होंगे।

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