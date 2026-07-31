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Sitamarhi News: कार्यप्रणाली-सफाई व्यवस्था पर नोकझोंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक में पार्षदों ने कार्यप्रणाली, सफाई व्यवस्था और विकास योजनाओं पर जिलाधिकारियों को घेरा। बैठक में सभी 46 वार्डों की विकास योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्षदों ने सही सूचना के अभाव पर चिंता जताई, और सफाई कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया।

Sitamarhi News: कार्यप्रणाली-सफाई व्यवस्था पर नोकझोंक

Sitamarhi News: उमाशंकर सीतामढ़ी। नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक गुरुवार को बहस, हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच संपन्न हुई। महापौर रौनक जहां परवेज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जहां एक ओर पार्षदों ने बैठक की कार्यप्रणाली, कार्यवाही विवरण (प्रोसीडिंग), सूचना व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और विकास योजनाओं में हो रही देरी पर प्रशासन को घेरा, वहीं दूसरी ओर विस्तृत चर्चा के बाद सभी 46 वार्डों की विकास योजनाओं, एबीसी सेंटर के लिए अस्थायी भवन के चयन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानवबल अधिप्राप्ति सहित सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में कई मुद्दों पर माहौल गरमा गया, लेकिन अंततः सहमति के साथ कार्यवाही पूरी हुई।

राजसत्ता की प्रक्रिया पर सवाल

बैठक की शुरुआत से ही पार्षदों ने पूर्व सूचना को लेकर कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि सामान्य बोर्ड की बैठक का नोटिस अक्सर एक-दो दिन पहले ही उपलब्ध कराया जाता है, जबकि नियमानुसार एक सप्ताह पूर्व एजेंडा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समय पर सूचना नहीं मिलने से पार्षदों को प्रस्तावों का अध्ययन करने, वार्डों से जुड़े विषयों पर राय लेने और जनहित के मुद्दों पर तैयारी का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता। उन्होंने भविष्य में समयबद्ध सूचना देने की मांग करते हुए कहा कि इससे बैठकें अधिक प्रभावी और सार्थक बन सकेंगी।

कार्यवाही विवरण में पारदर्शिता

प्रोसीडिंग को लेकर उठे सवाल: बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण (प्रोसीडिंग) को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। कई पार्षदों ने आरोप लगाया कि पिछली बैठकों में जिन विषयों पर चर्चा और निर्णय हुए थे, उनमें से कुछ आपत्तिजनक बिंदुओं को अगली बैठक के कार्यवाही विवरण से हटा दिया जाता है। इस मुद्दे पर उपमहापौर आशुतोष कुमार और सिटी मैनेजर अमरजीत कुमार के बीच लंबी बहस भी हुई। पार्षदों ने मांग की कि बोर्ड की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज की जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

सफाई व्यवस्था की स्थिति

शहर की सफाई व्यवस्था भी बैठक का प्रमुख मुद्दा रही। पार्षदों ने कहा कि वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कामकाज से आम लोग संतुष्ट नहीं हैं। कई वार्डों में नियमित सफाई नहीं हो रही है और एजेंसियों के बीच कार्य विभाजन को लेकर भी असंतोष है। कुछ पार्षदों ने किसी एक एजेंसी को प्राथमिकता दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहली एजेंसी के कार्य से असंतोष के बाद ही अन्य एजेंसियों को जोड़ा गया था, इसलिए सभी एजेंसियों का समान रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

इस पर नगर आयुक्त डॉ. गजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सफाई व्यवस्था से जुड़े पूरे मामले पर विभाग से मंतव्य मांगा जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक कब संपन्न हुई?
नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक गुरुवार को संपन्न हुई।
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