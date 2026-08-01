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Sitamarhi News: चोरौत में टैंकर से पेयजल की आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Sitamarhi News: चोरौत में पीएचईडी विभाग ने जल संकट के मद्देनजर शनिवार को टैंकर से जल आपूर्ति सेवा की शुरुआत की। चोरौत पश्चिमी पंचायत के वार्ड 1-5 में उच्च क्षमता टंकी से पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दो वर्षों से भूजल स्तर के नीचे जाने से पेयजल संकट गंभीर हो गया है।

Sitamarhi News: चोरौत में टैंकर से पेयजल की आपूर्ति

Sitamarhi News: चोरौत। चोरौत में पीएचईडी विभाग ने फिलहाल लोगों जल संकट को देखते हुए शनिवार को एक टैंकर से जल आपूर्ति सेवा की शुरुआत की है। विभागीय टैंकर फिलहाल चोरौत पश्चिमी पंचायत में 1-5 तक के वार्ड में घुम-घुम कर लोगों पेयजल आपूर्ति शुरु किया है। इन पांचों वार्ड में उच्च क्षमता की पानी टंकी से सप्लाई बंद रहने, तथा नल जल योजना की लाभ नहीं होने के कारण पेयजल संकट गंभीर बना हुआ है।

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जल संकट के कारण

चोरौत पश्चिमी पंचायत के वार्ड 1-5 तक में आज से दो पानी टंकी से लोगों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। प्रमुख प्रतिनिधि सुनील राउत के द्वारा चलाया जा रहा है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। वहीं चोरौत उत्तरी पंचायत में फंसे दिलीप मंडल ने भी अपने नीजी कोष से चोरौत उत्तरी पंचायत में टंकी ठेला पर लादकर मुहल्लों में पानी सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि पेयजल की इस संकट से से चोरौत प्रखंड के सभी सात पंचायत के 80 प्रतिशत अवादी जूझ रहा है।

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जनता का प्रदर्शन

पेयजल को लेकर लोग मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। लोगों को पीने की पानी तथा दैनिक उपयोग के लिए उपयोग के पानी की किल्लत से लोग जुझ रहे हैं। लोगों को इधर उधर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। फलस्वरूप आज दो वर्षों से भूजल स्तर नीचे चले जाने से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है।

सामान्य प्रश्न

चोरौत में जल संकट के कारण क्या हैं?
चोरौत में जल संकट के कारण उच्च क्षमता टंकी से सप्लाई बंद होना और नल जल योजना का लाभ न मिलना है।
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